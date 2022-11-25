В Калуге 76-летний водитель пострадал в ДТП на улице Московской

Как мы уже рассказывали, в 6:45 утра в четверг, 24 ноября, на перекрестке улиц Московской и Суворова в Калуге столкнулись автомобили «Дэу Матиз» и «Хендай Санта фе». Подробности об этом происшествии сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 76-летний водитель «Матиза» допустил столкновение с «Хендаем».

Различные травмы получил сам предполагаемый виновник. Врачи оказали пенсионеру помощь и отпустили его домой.

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