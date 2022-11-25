В Калуге ищут самокатчика, который сбил пешехода и скрылся

Калужская полиция объявила о поисках очевидцев ДТП, которое произошло 28 сентября примерно в 20:30 у дома №2а на улице Дубрава.

В тот вечер самокатчик сбил пешехода и скрылся. У пострадавшего зафиксировали травмы.

Всех, у кого есть информация о данном происшествии, просят в ГИБДД по адресу: ул. Телевизионная, 3а, кабинет 16 или по телефонам: 547-534, 547-888.

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