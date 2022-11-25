В Калужской области пропавший 25-летний мужчина умер от переохлаждения

В городе Людиново Калужской области обнаружили тело 25-летнего мужчины, который пропал 20 ноября. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Труп находился в лесополосе. По предварительным данным, мужчина скончался от переохлаждения.

Как рассказали нам в пятницу в региональном управлении Следственного комитета, смерть не носит криминального характера.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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