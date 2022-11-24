В Калужской области два человека попали в больницу после столкновения «Рено» и «Лады»

Около 8 утра в среду, 23 ноября, на трассе М3 «Украина» в Жиздринском районе столкнулись автомобили «Рено Логан» и «Лада Гранта». Подробности об этом происшествии в четверг сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 47-летний водитель «Рено» двигался в сторону Калуги, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу».

Различные травмы получил сам виновник и 51-летняя женщина, находившаяся за рулем «Гранты». Они попали в областную больницу в Анненках.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.