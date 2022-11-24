В Калужской области спасли косулю, провалившуюся под лед

В селе Льва Толстого Дзержинского района на территории мужского монастыря Успения Пресвятой Богородицы на днях спасли косулю. Об этом сообщила пресс-служба Калужской митрополии.

Дикое животное забежало на территорию монастыря и провалилось под лед на пруду.

Монахи вместе с прибывшими по вызову сотрудниками МЧС сумели вытащить косулю на берег.

Животное отправили на реабилитацию в центр для диких зверей в Калугу.

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