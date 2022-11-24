В Калужской области две легковушки столкнулись с грузовиком

Около 7:40 утра в четверг, 24 ноября, на дороге между Перемышлем и Козельском в Калужской области произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

По предварительным данным, в районе деревни Нижнее Алопово столкнулись «МАН», «Рено» и «Нива Шевроле».

В результате аварии пострадал один человек.

На месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Выясняются обстоятельства происшествия.

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