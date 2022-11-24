В Калуге «Хендай» и «Дэу» столкнулись на улице Московской

Около 6:40 утра в четверг, 24 ноября, на улице Московской в Калуге столкнулись легковые автомобили «Хендай» и «Дэу». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Авария произошла на перекрестке с улицей Суворова.

По информации спасателей, в результате происшествия пострадал один человек.

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

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