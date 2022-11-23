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Самолет Санкт-Петербург – Калуга опоздал на пять часов из-за погоды

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 23.11.2022 16:10 0 874
Самолет Санкт-Петербург – Калуга опоздал на пять часов из-за погоды

Во вторник, 22 ноября, в Калуге из погодных условий не смогли вовремя принять в аэропорту самолет, следовавший из Санкт-Петербурга.

«Суперджет» авиакомпании «Азимут» должен был приземлиться в Грабцево в 18:10. Однако вместо этого сел во Внуково в Москве в 18:37, сообщается на онлайн-табло авиакомпании.

В Калугу из Москвы борт вылетел в 22:25. Приземлился – в 23:10.

В среду, 23 ноября, аэропорт в Калуге работает. Уже прибыл и улетел обратно самолет из Сочи.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 23.11.2022 16:10 0 874
Тэги: происшествие аэропорт
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