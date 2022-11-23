В Калужской области несколько человек пострадали в столкновении «Лады» и «Рено»

Около 8 утра в среду, 23 ноября, на трассе М3 «Украина» в Жиздринском районе столкнулись два легковых автомобиля. Об этом рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, у села Овсорок не разъехались «Лада Гранта» и «Рено Логан».

Как рассказали спасатели, пострадали несколько человек.

Точные обстоятельства сейчас устанавливаются.

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