В Калужской области пропал 25-летний мужчина
В Людиново пропал 25-летний Павел Хомяков. В среду, 23 ноября, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».
Последний раз мужчину видели 20 ноября.
Пока нет информации, где он может находиться.
Опубликованы фото и приметы:
- Рост: 172 см.
- Телосложение: xудощавое.
- Цвет глаз: зеленые.
- Волосы: русые.
- Был одет: черная куртка, серый спортивный костюм, черные ботинки, черная кепка.
Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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