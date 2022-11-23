В Калужской области пропал 25-летний мужчина

В Людиново пропал 25-летний Павел Хомяков. В среду, 23 ноября, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Последний раз мужчину видели 20 ноября.

Пока нет информации, где он может находиться.

Опубликованы фото и приметы:

Рост: 172 см.

Телосложение: xудощавое.

Цвет глаз: зеленые.

Волосы: русые.

Был одет: черная куртка, серый спортивный костюм, черные ботинки, черная кепка.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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