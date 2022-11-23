В Калужской области после ледяного дождя не произошло ни одного ДТП с пострадавшими

Во вторник, 22 ноября, в Калужской области произошло 40 аварий, в которых повреждения получили транспортные средства.

ДТП с пострадавшими не было, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Из-за ледяного дождя ситуация на дорогах была тяжелой. Водителей призывали не пользоваться личным транспортом. Отменялись школьные и междугородние автобусы.

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