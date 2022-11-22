В Калуге упавшая глыба льда едва не покалечила мужчину с ребенком

Днем во вторник, 22 ноября, на улице Баумана в Калуге едва не произошел трагический случай. На глазах у нашего читателя лед упал с крыши дома №32 на тротуар, где в этот момент шли мужчина с ребенком.

- В полуметре от них шибануло, - прокомментировал очевидец.

После снегопада и ледяного дождя в Калуге 22 ноября установилась плюсовая температура. Из-за этого с крыш начал падать лед, который успел там образоваться.

С крыши дома №32 еще нависает снег.

В Госжилинспекции Калужской области сообщили о проведении мониторинга ситуации с управляющими компаниями. В колл-центр ГЖИ калужане могут обращаться по телефону 8-800-450-01-01 (2-77777).

Накануне министр конкурентной политики Калужской области Николай Владимиров призывал бизнес заняться уборкой льда и снега.

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