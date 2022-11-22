В Калуге виновника пьяного ДТП осудили на три года

В Калуге 41-летний мужчина признан виновным в ДТП, которое он совершил в пьяном виде. Во вторник, 22 ноября, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Калужской области.

Авария произошла в начале апреля.

Виновник за рулем «Ленд Ровера» ехал по улице Московской со стороны улицы Кирова и на перекрестке с Чижевского не остановился на красный сигнал светофора. Из-за этого «Ленд Ровер» врезался в «Киа Рио», водитель которого ехал по Чижевского в сторону улицы Воронина.

В результате аварии пострадали пассажир «Ленд Ровера» и водитель «Киа». Врачи зафиксировали у них тяжелые травмы.

Калужанина приговорили к трем годам колонии-поселения. Кроме того, ему нельзя в течение трех лет садиться за руль.

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