В Калуге 30 человек пострадали из-за скользких тротуаров

С 6:00 до 12:00 вторника, 22 ноября, в Калуге 30 человек обратились в травмпункт из-за травм, полученных на улицах города. Об этом сообщили в пресс-службе БСМП.

У 11 пострадавших врачи диагностировали переломы.

Вероятно, это не окончательный список жертв ледяного дождя, который обрушился на областной центр ночью. Ранее в травмпункте поясняли, что днем количество посетителей обычно увеличивается.

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