В Калуге после ледяного дождя упали шесть деревьев

После ледяного дождя, который обрушился на Калугу в ночь на вторник, 22 ноября, в городе начали падать деревья.

По данным на 10 утра зафиксировано шесть таких случаев, рассказали в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

На улице Ленина у дома №35 дерево упало на машину.

Ранее сообщалось, что из-за последствий ледяного дождя в пяти районах Калужской области отключилось электричество.

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