В Калуге 27-летнему мужчине оторвало руку на работе

В понедельник, 21 ноября, на одном из предприятий Калуги произошел несчастный случай. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

По предварительным данным, 27-летний мужчина лишился руки.

Пострадавший выжил. Его доставили в областную больницу в Анненках. Врачи оказывают мужчине помощь.

- На месте происшествия работают правоохранительные органы, - подчеркнули в прокуратуре. - Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры.

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