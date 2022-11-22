В Калуге 27-летнему мужчине оторвало руку на работе
В понедельник, 21 ноября, на одном из предприятий Калуги произошел несчастный случай. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.
По предварительным данным, 27-летний мужчина лишился руки.
Пострадавший выжил. Его доставили в областную больницу в Анненках. Врачи оказывают мужчине помощь.
- На месте происшествия работают правоохранительные органы, - подчеркнули в прокуратуре. - Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.