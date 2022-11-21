В Калужской области 47-летний мужчина погиб при пожаре в жилом доме

В ночь на субботу, 19 ноября, в селе Красное Хвастовичского района сгорел частный жилой дом. На месте происшествия спасатели обнаружили тело 47-летнего мужчины. Об этом в понедельник сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

По предварительным данным, деревянный дом сгорел из-за неосторожного обращения с огнем при курении со стороны погибшего.

- На месте происшествия установлен источник возгорания, произведен осмотр, назначено судебно-медицинское исследование, - рассказали в СК. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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