В Калуге два человека пострадали в «Опеле», который врезался в столб на Грабцевском шоссе

Поздно вечером в воскресенье, 20 ноября. на Грабцевском шоссе в Калуге в столб врезался автомобиль «Опель Астра». Подробности об этом происшествии сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 25-летний водитель легковушки около 23:20 ехал пьяным за рулем, не справился с управлением и врезался в столб у перекрестка с улицей Клюквина.

Различные травмы получил сам виновник и его 22-летний пассажир.

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