В Калуге водитель «Лады» врезался в столб на окружной дороге

Около 23:20 в субботу, 19 ноября, на окружной дороге в Калуге в районе Пучково вылетел в кювет и врезался в столб автомобиль «Лада Гранта». Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 21-летний водитель двигался в сторону Москвы и не справился с управлением. В это время в Калуге шел сильный снег.

Различные травмы получил сам автомобилист.

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