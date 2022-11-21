В Калуге ночью «Опель» врезался в столб

Около 23:30 в воскресенье, 20 ноября, на Грабцевском шоссе в Калуге произошло ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля «Опель Астра» не справился с управлением и врезался в столб.

МЧС сообщило о нескольких пострадавших.

После субботнего снегопада условия движения для водителей заметно ухудшились.

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