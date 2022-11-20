В Калуге пять микрорайонов остались без воды

В воскресенье, 20 ноября, прокуратура Калужской области сообщила о том, что пять микрорайонов Калуги остались без воды в результате крупного прорыва водопровода в микрорайоне Бушмановка.

Давление понижено или полностью отсутствует в жилых домах мкр. Дубрава и Бушмановка, на ул. Маяковского, Солнечном бульваре.

В настоящее время проводятся ремонтные работы. Восстановление водоснабжения остается на контроле прокуратуры, прокурор города прибыл на место.

По данным министерства строительства региона, специалисты водоканала устранили аварию. Начинается пуск воды в дома.

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