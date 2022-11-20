В Калужской области два автомобиля загорелись на дороге

В субботу, 19 ноября, в Калужской области сгорел автомобиль. Об этом сообщило ГУ МЧС по Калужской области.

Около 21 часа 23 минут на 16 км автодороги «Жиздра-Людиново» загорелась машина. Пострадавших нет, автомобиль выгорел полностью.

И менее чем через сутки, в воскресенье, 20 ноября, сотрудники МЧС сообщили, что в Калуге на улице Московской около 10 часов утра загорелся автомобиль.

Предварительно, огонь не успел охватить все авто, был вовремя потушен. Пострадавших в результате происшествия нет.

— Всего к ликвидации пожара от МЧС России по Калужской области привлекалось 4 человека, 1 единица техники. На место направлен инспектор ГПН, – уточнили в МЧС.

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