В Калуге «Лада Гранта» врезалась в столб

В субботу, 19 ноября, в Калуге произошло ДТП, об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Около 23 часов 30 минут на трассе Р-132 «Лада Гранта» врезалась в столб.

В результате происшествия пострадал человек. Тяжесть травм пострадавшего и причины аварии уточняются.

— На месте работали подразделения МЧС, патруль ГИБДД и скорая помощь, - уточнили в ГУ МЧС.

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