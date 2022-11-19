В Калуге стартовала реконструкция Синих мостов

В субботу, 19 ноября, официально началась реконструкция Синих мостов в Калуге. О старте работ сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

- На оперативном штабе вместе с Ольгой Ивановой, подрядчиком и коллегами определили первостепенные задачи на ближайшее время, - сообщил градоначальник. - Первым делом – это большая работа по переносу коммуникаций и их дальнейшее переустройство.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.