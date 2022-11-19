Калуга Обнинск
Главная Новости Происшествия
История Калуги Статьи

В Калуге задержан пьяный водитель-рецедивист

Ирина Будникова
Опубликовано: 19.11.2022 11:37 0 261
В Калуге задержан пьяный водитель-рецедивист

В Калуге возбуждено уголовное дело за повторное вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщили в УМВД России по Калужской области.  

Экипаж ДПС приехал на место дорожно-транспортного происшествия, где 36-летний водитель «ВАЗ 21101» не справился с управлением и допустил столкновение с другим автомобилем.

Полицейские заметили, что виновник аварии был явно пьян: запах алкоголя, несвязанная речь, да и на ногах еле стоял. Полицейские попросили дыхнуть в трубочу, согласился. Результат, как и ожидалось, оказался положительным.   

Пробили по базе МВД и узнали, что нарушитель ранее уже был судим за нетрезвое вождение.

Правоохранители доставили водителя в участок и завели дело по статье 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость», а автомобиль отправили на штрафстоянку. 

Виновнику грозит наказание сроком до двух лет лишения свободы.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Ирина Будникова
Опубликовано: 19.11.2022 11:37 0 261
Тэги: дпс авария дтп пьяное вождение
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Что вы ждете от нового учебного года? 
Всего проголосовало: 243
Новости партнеров
Поиск и выбор велосипеда
Кредиты и займы онлайн: как выбирать?
«Grizzly SMS» – ваш удобный сервис для верификаций по смс

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru