В Калуге задержан пьяный водитель-рецедивист

В Калуге возбуждено уголовное дело за повторное вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщили в УМВД России по Калужской области.

Экипаж ДПС приехал на место дорожно-транспортного происшествия, где 36-летний водитель «ВАЗ 21101» не справился с управлением и допустил столкновение с другим автомобилем.

Полицейские заметили, что виновник аварии был явно пьян: запах алкоголя, несвязанная речь, да и на ногах еле стоял. Полицейские попросили дыхнуть в трубочу, согласился. Результат, как и ожидалось, оказался положительным.

Пробили по базе МВД и узнали, что нарушитель ранее уже был судим за нетрезвое вождение.

Правоохранители доставили водителя в участок и завели дело по статье 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость», а автомобиль отправили на штрафстоянку.

Виновнику грозит наказание сроком до двух лет лишения свободы.

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