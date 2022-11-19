Ночью в Калуге загорелась гребная база на Яченском водохранилище

Ночью в субботу, 19 ноября, в районе 0:30 часов в на Яченском водохранилище в Калуге загорелась бытовка на территории гребной базы. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Калужской области.

По предварительным данным, пострадавших нет. Пожар полностью потушен.

Причины возгорания устанавливаются. На место направлен инспектор ГПН.

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