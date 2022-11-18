В Калужской области водитель «Шевроле» сбил 45-летнюю женщину
Около 20:10 в четверг, 17 ноября, на улице Ленина в городе Кондрово сбили пешехода. Подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.
По предварительным данным, 35-летний мужчина за рулем «Шевроле Авео» выезжал из двора дома №40, поворачивал налево и сбил 45-летнюю женщину. Пострадавшая пересекала проезжую часть не по переходу.
У женщины зафиксированы различные травмы.
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