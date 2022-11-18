В Калуге поступили анонимные сообщения о минировании 10 школ

Утром в пятницу, 18 ноября, в Калуге на электронные почты как минимум 10 школ поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах. Об этом сообщили в социальных сетях. Данные подтвердили в управлении образования города.

Эвакуации детей пока не проводятся, так как с прошлого года, когда фиксировались массовые случаи минирования, школы Калуги начали проверять каждое утро перед уроками. Детей будут выводить на улицы только в случае обнаружения подозрительных предметов.

Напомним, 17 ноября, в Обнинске сообщали о минировании школ, детских садов и торговых центров. Взрывных устройств там не нашли.

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