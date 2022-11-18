В Калуге 55-летний мужчина пострадал в столкновении трех автомобилей

Около 10:50 утра в четверг, 17 ноября, на перекрестке Тульского шоссе и улицы Энергетиков в Калуге столкнулись три автомобиля. Подробности о происшествии нам сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 55-летний водитель «Рено Логан» ехал по Тульскому шоссе, начал разворачиваться из крайнего правого ряда и столкнулся с попутной грузовой «Газелью». После этого оба автомобиля отлетели в «Ладу Веста».

Различные травмы получил водитель «Рено».

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