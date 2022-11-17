В Калуге ФСБ провела учения с захватом заложников

Как мы уже рассказывали, в среду, 16 ноября, в районе аэропорта в Калуге были слышны выстрелы. Власти объяснили это проведением антитеррористических учений. Также учения в аэропорту проходили и в четверг, сообщили в управлении ФСБ по Калужской области.

По легенде, диверсанты захватили воздушный транспорт, взяли в заложники персонал и подорвали железнодорожное полотно.

- Угрожая произвести подрыв взрывного устройства и казнить заложников, террористы выдвинули в адрес руководства страны политические требования, - заявили в ФСБ.

В рамках учений спецслужбам удалось обезвредить подставных преступников.

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