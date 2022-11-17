Калуга Обнинск
Главная Новости Происшествия
История Калуги Статьи

В Калужской области 14-летняя школьница умерла из-за оторвавшегося тромба

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.11.2022 13:50 1 5156
В Калужской области 14-летняя школьница умерла из-за оторвавшегося тромба

Как мы уже рассказывали, утром в четверг, 17 ноября, в школе села Ахлебинино Перемышльского района умерла 14-летняя девочка. Подробности об этой трагедии сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша

- После окончания урока русского языка ученица 8 класса потеряла сознание и умерла. Девочка встала со стула и упала, - рассказал он. - Идёт проверка обстоятельств трагического случая. На место прибыли Скорая помощь и правоохранительные органы. В школу выехал министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев. По предварительной оценке медиков, смерть девочки наступила мгновенно, причиной стал оторвавшийся тромб.

Глава региона выразил соболезнования родным.

В прокуратуре Калужской области уточнили, что девочка умерла в период с 11:35 до 12:00.

- Учащаяся сегодня вела себя обычно, жалоб на состояние здоровья не высказывала, трагедия произошла внезапно, - пояснили в прокуратуре.

Проверку проводит Следственный комитет.

- Бригада скорой помощи прибыла на место происшествия через 11 минут после вызова. По предварительной оценке медиков, смерть наступила мгновенно. Причина - оторвался тромб, - прокомментировал также министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.11.2022 13:50 1 5156
Тэги: происшествие школа владислав шапша
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей: 1 шт.
загрузка комментариев
ОПРОС
Что вы ждете от нового учебного года? 
Всего проголосовало: 243
Новости партнеров
Поиск и выбор велосипеда
Кредиты и займы онлайн: как выбирать?
«Grizzly SMS» – ваш удобный сервис для верификаций по смс

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru