В Калужской области 14-летняя школьница умерла из-за оторвавшегося тромба

Как мы уже рассказывали, утром в четверг, 17 ноября, в школе села Ахлебинино Перемышльского района умерла 14-летняя девочка. Подробности об этой трагедии сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- После окончания урока русского языка ученица 8 класса потеряла сознание и умерла. Девочка встала со стула и упала, - рассказал он. - Идёт проверка обстоятельств трагического случая. На место прибыли Скорая помощь и правоохранительные органы. В школу выехал министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев. По предварительной оценке медиков, смерть девочки наступила мгновенно, причиной стал оторвавшийся тромб.

Глава региона выразил соболезнования родным.

В прокуратуре Калужской области уточнили, что девочка умерла в период с 11:35 до 12:00.

- Учащаяся сегодня вела себя обычно, жалоб на состояние здоровья не высказывала, трагедия произошла внезапно, - пояснили в прокуратуре.

Проверку проводит Следственный комитет.

- Бригада скорой помощи прибыла на место происшествия через 11 минут после вызова. По предварительной оценке медиков, смерть наступила мгновенно. Причина - оторвался тромб, - прокомментировал также министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко.

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