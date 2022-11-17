В Калужской области 14-летняя девочка умерла в школе

Утром в четверг, 17 ноября, в селе Ахлебинино Перемышльского района в местной средней школе умерла 14-летняя девочка. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

Изначально сообщалось, что трагедия произошла на уроке физкультуры, но позже в прокуратуре уточнили, что школьница скончалась на перемене.

На место выехал прокурор области Константин Жиляков.

В управлении Следственного комитета по Калужской области нам сообщили, что комментарий по этому инциденту поступит позже.

UPD. Названы причины смерти девочки.

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