В Калужской области 78-летняя женщина погибла в столкновении «Мазды» и «Мерседеса»

Как мы уже рассказывали, на 163 километре трассы М3 «Украина» в Дзержинском районе около 23:30 во вторник, 15 ноября, произошло ДТП. Подробности об этом происшествии сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По предварительным данным, легковой автомобиль «Мазда» врезался в грузовой «Мерседес».

Погибла 78-летняя пассажирка легковушки. Находившаяся за рулем «Мазды» 51-летняя женщина в тяжелом состоянии доставлена в реанимацию в Калугу.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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