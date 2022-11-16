В Калужской области водитель «Мазды» врезался в грузовик
Около 23:30 во вторник, 15 ноября, на трассе М3 «Украина» в Дзержинском районе Калужской области столкнулись два автомобиля. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля «Мазда» врезался в заднюю часть фуры «Мерседес».
Пострадали как минимум два человека.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
Фото с места аварии.
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