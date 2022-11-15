В Калуге 74-летний пассажир пострадал в троллейбусе

Около 13:00 в понедельник, 15 ноября, в районе дома №258 на улице Московской произошло ДТП. Об этом сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 36-летний водитель троллейбуса №6 начинал движение в сторону улицы Путейской и допустил падение 74-летнего пассажира.

Госпитализация пенсионеру не понадобилась. Врачи оказали ему помощь и отпустили домой.

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