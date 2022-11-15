В Калуге водитель маршрутки врезался в «Хендай»

Как мы уже рассказывали, утром 14 ноября рядом с вокзалом Калуга-1 произошло ДТП. Подробности о происшествии во вторник сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 52-летний водитель маршрутки ехал со стороны улицы Билибина и у дома №1 на улице Ленина врезался в стоящий «Хендай Солярис».

Различные травмы получил 56-летний пассажир маршрутки.

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