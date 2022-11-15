В Калуге задержан пьяный 18-летний угонщик

В Калуге сотрудники ГИБДД ночью остановили автомобиль, ехавший с включенным дальним светом. За рулем находился пьяный 18-летний молодой человек, сообщили во вторник, 15 ноября, в управлении МВД по Калужской области.

Документов на машину у него не было. Позже выяснилось, что он вместе с владельцем авто выпивал в одной компании, а потом взял ключи и поехал за добавкой, не предупредив хозяина машины.

Возбуждено уголовное дело по статье «Угон». Предполагаемому виновнику грозит до пяти лет колонии.

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