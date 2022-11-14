В Калуге «Мерседес» врезался в ограждение
В понедельник, 14 ноября, управление ГИБДД по Калужской области сообщило подробности об аварии, произошедшей в Анненках вечером в субботу.
По предварительным данным, около 21:00 водитель легкового автомобиля «Мерседес» двигался в сторону трассы М3 «Украина», не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение.
Травмы получил сам водитель.
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