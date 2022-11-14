В Калуге три человека пострадали в столкновении «Киа» и «Пежо» на улице Московской

В ночь на 13 ноября в Калуге на перекрестке улиц Московской и Суворова столкнулись легковые автомобили «Киа Рио» и «Пежо 206». Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

После столкновения «Киа» врезался в металлическое ограждение.

В результате аварии пострадали три человека – оба водителя и пассажир «Пежо».

Причины происшествия устанавливаются.

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