В Калуге три человека пострадали в столкновении «Киа» и «Пежо» на улице Московской
В ночь на 13 ноября в Калуге на перекрестке улиц Московской и Суворова столкнулись легковые автомобили «Киа Рио» и «Пежо 206». Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.
После столкновения «Киа» врезался в металлическое ограждение.
В результате аварии пострадали три человека – оба водителя и пассажир «Пежо».
Причины происшествия устанавливаются.
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