В Калужской области водитель насмерть сбил 46-летнего мужчину и скрылся

В Тарусе у дома №30 на Серпуховском шоссе вечером 12 ноября произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, около 20:25 водитель сбил 46-летнего мужчину и скрылся. Пешеход пересекал проезжую часть не по переходу.

Пострадавший мужчина скончался.

Очевидцев аварии просят обратиться в полицию.

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