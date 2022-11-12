В Калуге сгорело нежилое здание на территории лицея

В пятницу, 11 ноября в Калуге сгорело нежилое здание, об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Около 23 часов 45 минут на улице Кутузова загорелось неэксплуатируемое здание. В результате происшествия люди не пострадали.

Причину возгорания предстоит выяснить специалисту. На место направлен инспектор ГПН.

МЧС уточняет:

— Всего к ликвидации пожара от МЧС России по Калужской области привлекался 21 человек, 6 единиц техники.

Минобрнауки Калужской области прокомментировало происшествие:

- Строение не использовалось для занятий и пожар в нем никак не повлияет на работу школы. В понедельник занятия начнутся в обычном режиме.

Подобности и комментарии очевидцев в нашем телеграм-канале.

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