В Калужской области 59-летний мужчина пострадал в съехавшем с дороги «БМВ»

Около 11:40 в четверг, 10 ноября, в Мещовском районе съехал с дороги легковой автомобиль «БМВ». Подробности сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 36-летний водитель не справился с управлением на дороге между Мещовском и станцией Кудринская.

Различные травмы получил 59-летний пассажир «БМВ».

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