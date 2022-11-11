В Калуге сгорел автомобиль «Шевроле Нива»
Около 18:00 в четверг, 10 ноября, на окраине Калуги сгорел автомобиль «Шевроле Нива». Об этом нам сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
Машина загорелась в СНТ «Лесовод - 2А» в районе Тульского шоссе. Огонь уничтожил все сгораемые конструкции.
По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность автомобиля.
Фото с места происшествия.
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