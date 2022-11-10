В Калужской области 67-летний мужчина пострадал в вылетевшем в кювет «Мицубиси»

Как мы уже сообщали, на дороге Козельск – Хвастовичи в Ульяновском районе вечером 9 ноября произошло ДТП. Подробности в четверг сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 67-летний водитель «Мицубиси Паджеро» двигался в сторону Козельска, не справился с управлением и съехал в кювет.

Различные травмы получил сам автомобилист.

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