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В Калужской области водитель «Жигулей» сбил 73-летнюю женщину на переходе

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 10.11.2022 11:52 0 393
В Калужской области водитель «Жигулей» сбил 73-летнюю женщину на переходе

Как мы уже рассказывали, вечером 9 ноября в Кирове сбили пешехода. Подробности об этой аварии сообщили нам в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 56-летний водитель «Жигулей» ехал по площади Заводской, неправильно выбрал скорость, не учел погодные условия и сбил 73-летнюю женщину. Пенсионерка пересекала проезжую часть по переходу.

У пострадавшей женщины врачи зафиксировали различные травмы.

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Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 10.11.2022 11:52 0 393
Тэги: происшествие дтп мчс гибдд
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