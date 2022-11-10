В Калужской области сгорели два жилых дома

Вечером в среду, 9 ноября, на территории Калужской области произошли два пожара. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Огонь уничтожил частные жилые дома на улице Грибной в деревне Макарово Тарусского района и на улице Лесной в деревне Натальино Ферзиковского района.

Никто из людей в результате пожаров не пострадал.

Причины возгораний устанавливаются.

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