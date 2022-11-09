В Калуге 63-летняя женщина погибла при пожаре на улице Рылеева

В ночь на среду, 9 ноября, на улице Рылеева в Калуге сгорел деревянный жилой дом. Об этом сообщили в ГУ МЧС по калужской области.

Пожар начался примерно в три часа ночи.

На месте спасатели обнаружили тело 63-летней женщины, рассказали нам в управлении Следственного комитета по Калужской области.

Причины пожара устанавливаются.

Сгоревший дом был разделен на три квартиры.

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