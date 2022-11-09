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Калужанам в филармонии показали спектакль с захватом заложников

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.11.2022 09:22 4 540
Калужанам в филармонии показали спектакль с захватом заложников

Во вторник, 8 ноября, по соцсетям массово разошлось видео из концертного зала филармонии, где вооруженные люди ворвались в зал и захватили двоих заложников из зрителей. При этом звучали выстрелы.

Это было одним из номеров выступления ансамбля «Новороссия», состоявшегося 7 ноября.

В комментариях многие калужские пользователи возмутились произошедшим.

- В стране, где был «Норд-ост», конечно, очень смешная шутка. Просто обхохочешься! – написала одна из читательниц.

Некоторые отзывы мы не можем привести из-за большого количества нецензурных слов.

Ситуацию также прокомментировали в правительстве Калужской области.

- Минкультуры нам пояснило, что патриотический проект «Вежливые люди» соединил иммерсивное кинотеатрализованное представление и выступление ансамбля «Новороссия», - говорится в сообщении правительства. - В спектакле зрители увидели подвиг героев Специальной военной операции, мужество и героизм бойцов Росгвардии. До начала представления организаторы дважды озвучивали соответствующее предупреждение. В случае появления нежелательных эмоций зрители имели возможность покинуть зал в любое время.

Видео опубликовал телеканал «Ника».

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.11.2022 09:22 4 540
Тэги: происшествие видео
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