В Калуге водитель «Мицубиси» сбил пешехода на улице Луначарского

Около 17:30 в понедельник, 7 ноября, в Калуге на улице Луначарского сбили пешехода. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель «Мицубиси» двигался в сторону улицы Дзержинского и на перекрестке с Воскресенским переулком сбил человека, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу.

МЧС сообщило об одном пострадавшем.

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