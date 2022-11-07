В Калуге тело героя популярного youtube-канала нашли в Березуйском овраге

Как мы уже рассказывали, в Калуге обнаружили тело 31-летнего Дмитрия Суркова, который исчез в середине октября. В управлении Следственного комитета по Калужской области сообщили в понедельник, 7 ноября, чтоб труп лежал в Березуйском овраге.

- Местный житель неоднократно уходил на несколько дней из дома, - прокомментировали в СК.

Заявление о пропаже мужчины спустя пять после его ухода подала в полицию 36-летняя супруга.

Сейчас следователи проводят проверку. Устанавливаются причины смерти.

Информация о поисках и гибели Дмитрия широко разошлась в интернете, так как он был одним из героем популярного на Youtube канала «Вася на сене». Авторы видео рассказывают о людях, попавших в трудную жизненную ситуацию.

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